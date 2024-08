Automobilismo: Arganil desmente promessa de apoio financeiro

O Município de Arganil expressou “o seu repúdio e indignação” pela forma como o cancelamento do Rally de Arganil, previsto para dias 21 e 22 de setembro, foi divulgado “pelo Clube Automóvel do Centro (CAC) nas redes sociais e na comunicação social”.

“A comunicação transmite a falsa ideia de que o Município de Arganil é responsável pelo cancelamento da prova, por não ter cumprido um alegado, mas inexistente compromisso de apoio financeiro”, refere a nota, acrescentando que “jamais o Município de Arganil assumiu qualquer compromisso de apoio financeiro”.

O município esclarece que as conversas mantidas com o CAC se concentraram “exclusivamente no apoio logístico e no pagamento das despesas relacionadas com os bombeiros e os equipamentos utilizados por estes durante o evento”.

“Em momento algum, durante os vários contactos estabelecidos com o CAC, foi mencionada pelos seus representantes, de forma escrita ou verbal, a ponderação de qualquer comparticipação financeira por parte do Município de Arganil”, afirma o município.

“Somente a 22 de julho de 2024 é que os responsáveis do CAC, remetendo o protocolo de colaboração, se referiram à pretensão de querer cobrar ao Município a quantia de 40.000 euros”, diz a autarquia, que terá “de imediato, comunicado aos representantes do CAC que o Município de Arganil não aceitava pagar qualquer contrapartida financeira”.