Autárquicas: PSD aprova recandidatura encabeçada por José Manuel Silva a Coimbra

O PSD aprovou o nome do atual presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, como o cabeça de lista da coligação às autárquicas, afirmaram hoje dirigentes locais sociais-democratas.

O atual presidente da Câmara de Coimbra, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, da qual os sociais-democratas fazem parte, foi um dos 78 candidatos às eleições autárquicas deste ano aprovados na quarta-feira pela Comissão Política Nacional do PSD.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da distrital de Coimbra, Paulo Leitão, afirmou que a coligação deverá ser nos mesmos moldes de há quatro anos, que na altura juntou PSD, CDS-PP, PPM, Aliança RIR e Volt, assim como Nós, Cidadãos!, partido que serviu para integrar os elementos do movimento Somos Coimbra, liderado por José Manuel Silva, naquela agremiação de forças.

“Esperemos que seja possível alargar a abrangência da coligação e que possa incluir mais pessoas neste projeto”, disse Paulo Leitão, referindo que esse é um trabalho que está a ser realizado por José Manuel Silva e pela concelhia do PSD.

Também o presidente da concelhia do PSD, João Francisco Campos, confirmou que a coligação será em “moldes semelhantes” aos de há quatro anos.

Questionado sobre a possibilidade de a coligação poder ser alargada, João Francisco Campos referiu que irão conversar “com todos os partidos com quem se pode conversar, nomeadamente a Iniciativa Liberal”.

No entanto, o líder concelhio afirmou que a coligação só deverá ficar fechada entre o final de maio e início de junho, com as legislativas a porem este processo “em ‘stand-by’”.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara escusou-se a comentar por agora a sua recandidatura.

Além de José Manuel Silva, que sempre defendeu um projeto de oito anos (dois mandatos), serão também candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, a encabeçar uma coligação liderada pelo PS e que junta Livre, PAN e o movimento Cidadãos por Coimbra, o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda, e o vereador Francisco Queirós, pela CDU.

Em 2021, a coligação Juntos Somos Coimbra ganhou a Câmara Municipal com cerca de 44% dos votos (seis mandatos), contra 32,6% do PS (quatro mandatos), então liderado por Manuel Machado, que tentava um terceiro mandato consecutivo à frente do município.

A CDU, enquanto terceira força, conquistou um vereador, já o movimento Cidadãos por Coimbra ficou em quarto lugar e elegeu dois deputados municipais.

Apesar de a coligação Juntos Somos Coimbra ter alcançado a maioria absoluta na Câmara, a Assembleia Municipal é liderada pelo PS, fruto de ter conseguido mais presidentes de junta de freguesia eleitos, que têm também assento naquele órgão.