Autárquicas: PS de Arganil sem comissão política devido à escolha do candidato

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista (PS) de Arganil demitiu-se em bloco por causa da escolha do candidato às próximas eleições autárquicas, confirmou hoje à agência Lusa o presidente demissionário.

Segundo Paulo Teles Marques, que cumpria o segundo mandato na comissão concelhia, a decisão foi tomada na segunda-feira depois da realização de uma reunião plenária, no auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, sobre a “discussão estratégica” para as autárquicas deste ano, que reuniu 35 militantes.

O dirigente partidário explicou que, no plenário, “camaradas com importância” e um presidente de Junta de Freguesia manifestaram vontade de que o candidato à presidência fosse o antigo presidente socialista Rui Silva, que antes do final de 2024 se tinha apresentado como candidato a candidato, mostrando intenção de ir como independente se não fosse essa a vontade do partido.

Após uma análise interna, “verificou-se que não era o melhor candidato e depois houve um requerimento para a realização do plenário, no qual um grupo organizado sugeriu a realização de diretas, mas os estatutos do partido não preveem essa opção”, referiu Paulo Teles Marques, que é vereador socialista na Câmara de Arganil e estava disponível para avançar.

“A seguir realizou-se uma reunião da comissão política e embora o meu nome ganhasse por uma margem curta não houve votação para evitar consequências nefastas para o partido, que ia ficar dividido e legitimava uma eventual narrativa do outro candidato para avançar como independente”, sustentou.

Salientando que estava no cargo com “espírito de missão”, Paulo Teles Marques salientou que é muito difícil ao PS enfrentar o PSD, que está há 20 anos na liderança do município “e tem obra feita”, além de estar a lançar um conjunto de empreitadas importantes como a requalificação das escolas Secundária de Arganil e EB 2,3 de Coja e do Centro de Saúde.

“Neste momento, o PSD é quase imbatível e, para não fraturar o partido, a comissão política demitiu-se em bloco e solicitou ao presidente da Federação do PS a realização de eleições para que os descontentes possam conduzir o partido sem divisões”, sublinhou.

Numa carta aberta dirigida a João Portugal, presidente da Federação de Coimbra do PS, os elementos da Comissão Política, pedem a “marcação urgente de eleições”, com o objetivo de “promover a clarificação política e potenciar a união” dentro do PS.

Paulo Teles Marques, diretor do Centro de Formação Profissional para o Artesanato (Cearte), assegurou ainda que não voltará a ser candidato à Comissão Política Concelhia nem à Câmara de Arganil, encerrando um ciclo política na sua vida.

O candidato às eleições autárquicas deste ano deverá ser proposto por uma comissão administrativa, face ao pouco tempo para eleger uma nova comissão política, ou pela Federação, que pode avocar o processo, defendeu Paulo Teles Marques.

O concelho de Arganil, com cerca de 11 mil residentes, de acordo com os Censos de 2021, é liderado pelo social-democrata Luís Paulo Costa, que ainda pode recandidatar-se a um terceiro mandato.