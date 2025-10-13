A presidente eleita pelo movimento Condeixa Novos Caminhos em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, afirmou hoje que a vitória foi “um terramoto cívico”, num concelho que foi sempre PS desde o 25 de Abril.

O movimento Condeixa Novos Caminhos (CNC), encabeçado por Liliana Pimentel, venceu as eleições autárquicas de domingo em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

“Verificou-se um terramoto cívico em Condeixa. Fizemos história por dois motivos: venceu um movimento independente numa Câmara que sempre foi socialista e ganhou uma mulher”, disse à agência Lusa Liliana Pimentel, que sucede a Nuno Moita (PS), que não se recandidatava por estar no seu terceiro e último mandato.

A presidente eleita congratulou-se por uma vitória com 4.203 votos – “nunca uma força política teve tantos votos” no concelho -, numas eleições autárquicas que registaram um aumento da afluência às urnas.

Apesar do número de votos, de acordo com os resultados oficiais, o movimento CNC, com 43,5%, conquistou três mandatos, o PS dois mandatos (23,41%) e o PSD outros dois (21,82%), não tendo conseguido uma maioria absoluta.

Segundo Liliana Pimentel, que criou o movimento depois de se desfiliar do PS onde foi líder da concelhia, a maioria absoluta não é atingida “por seis ou oito votos” e assegurou que irá pedir uma recontagem.

A presidente eleita afirmou que ao longo da campanha foi sentindo um “crescendo do movimento” e considerou que a vitória é “um recado para todas as forças políticas”.

“Quando queremos transformar uma instituição, uma cidade ou até um país, o que conta são as pessoas. E as forças partidárias têm de olhar para dentro e ler melhor os sinais, que eram muito evidentes, mas que não quiseram olhar”, disse.

Contactado pela agência Lusa, António Figueiredo, candidato do PS, disse que a derrota foi “uma surpresa” e admitiu que “não estava a contar com um resultado tão negativo”.

“A democracia funcionou, atuou e quero dar parabéns a todos os eleitos, em particular à Liliana Pimentel, que teve uma vitória robusta”, disse.

Segundo o candidato derrotado, o PS terá “um comportamento e atuação responsável no concelho”.

Sobre o futuro, António Figueiredo afirmou que, “depois de uma derrota tão copiosa como esta”, é preciso uma reflexão interna, ainda para mais num concelho que tinha sido sempre governado por socialistas.