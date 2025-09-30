diario as beiras
Nacional

Autárquicas: Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições – MAI

30 de setembro às 14 h13
0 comentário(s)
DR

Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro, dos quais mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Em resposta à Lusa, o MAI especificou que, no domingo, data em que se deu o encerramento dos cadernos eleitorais, existiam 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.

Destes, 9.262.722 são eleitores nacionais, acrescentou o MAI.

Dos restantes, 18.319 são eleitores estrangeiros da União Europeia (UE) e 22.799 são eleitores estrangeiros provenientes de fora da UE, em ambos os casos recenseados em território nacional, acrescentou.

A campanha oficial para as eleições autárquicas, que se realizam em 12 de outubro, começou hoje e decorrerá até 10 de outubro, sexta-feira que antecede o dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Os dados provisórios da CNE estimam que se candidatam nestas autárquicas 817 forças políticas e movimentos, dos quais 618 são candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, 181 candidaturas de diferentes coligações partidárias e ainda de 18 partidos políticos.

De acordo com os números provisórios, no total, as candidaturas apresentaram 1.588 listas às câmaras municipais, 1.524 às assembleias municipais e 9.750 a assembleias de freguesia.

Nas eleições autárquicas, que decorrem entre as 08:00 e as 20:00 de 12 de outubro, os eleitores vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.

Outras 37 freguesias vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes.

Na sequência destas autárquicas serão repostas 302 freguesias que tinham sido agregadas ou extintas pela reforma administrativa de 2013, num processo que desagregará 135 uniões de freguesia.

Portugal tem 308 municípios e, na sequência das próximas autárquicas, terá 3.258 freguesias (o Corvo é o único concelho sem Junta de Freguesia, sendo as competências desta assumidas pela Câmara Municipal).

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de setembro

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social
30 de setembro

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra
30 de setembro

Festival de surf, arte e música na Figueira da Foz dá destaque à gastronomia este ano
30 de setembro

CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

Nacional

CoimbraNacional
30 de setembro às 17h58

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social

0 comentário(s)
Nacional
30 de setembro às 14h13

Autárquicas: Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições – MAI

0 comentário(s)
NacionalSaúde
30 de setembro às 09h53

Mais de 287 mil pessoas vacinadas contra a gripe e covid-19 na primeira semana

0 comentário(s)