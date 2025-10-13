O independente Rui Fernandes, presidente de Câmara eleito em Soure, no distrito de Coimbra, terminou com 20 anos consecutivos de liderança do PS e vincou que a população votou pela mudança e pela construção de um novo concelho.

“É uma vitória muito significativa, de quem quer virar a página, quem quer construir outro concelho e uma Câmara Municipal governada de outra maneira”, disse hoje à agência Lusa Rui Fernandes, cabeça de lista do movimento Soure, O Novo Ciclo.

O movimento independente reuniu antigos militantes socialistas (que perderam as eleições internas em setembro de 2024 e que se desfiliaram do partido) e venceu hoje as eleições autárquicas com 37,87% dos votos, conquistando a presidência da autarquia ao PS, que teve 33,83% da votação, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

“Sentimos que tínhamos a campanha mais séria, o projeto mais sério, mais credível. Fizemos um trabalho muito exaustivo com o programa eleitoral, levámos sessões colaborativas a todas as freguesias. E as pessoas reconheceram essa diferença e deram-nos a vitória, que tem dois qualificativos, é a vitória da competência e da credibilidade”, argumentou o candidato eleito, que sucede a Mário Jorge Nunes, do PS, como presidente da câmara de Soure.

Apurados os resultados das dez freguesias do concelho, Soure, O Novo Ciclo e PS ficaram com o mesmo número de mandatos, três, enquanto a coligação PSD-CDS/PP obtém um mandato, com 18,39% dos votos.

Questionado pela Lusa sobre esses resultados e uma eventual coligação pós-eleitoral que lhe garanta a maioria absoluta, Rui Fernandes observou que “agora é altura de cada um tirar as suas conclusões, esta vitória não tem duas leituras, as pessoas em Soure querem mudança”.

“Quem vier para fazer parte da mudança cabe no novo ciclo. Mas quem vier para manter o ‘status quo’ e os mesmos de sempre, não conta”, avisou.

Já o candidato derrotado, João Gouveia (PS), disse que a votação do partido foi a que era expectável.

“Não faltou nada, a democracia funcionou e há que respeitar. Não faltou rigorosamente nada, nós tivemos a votação que era expectável”, frisou.

“Agora vou assumir o meu mandato como vereador e cumpri-lo. Fui candidato a presidente de Câmara, mas nunca dececiono aqueles que me elegeram”, enfatizou João Gouveia, que foi presidente da Câmara de Soure durante cinco mandatos (três pelo PSD entre 1993 e 2005 e dois pelo PS, eleito em 2005 e 2009).