Autárquicas: Gestor José Miguel Ferreira é candidato do PSD em Miranda do Corvo

O PSD de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, escolheu o gestor José Miguel Ferreira para liderar a candidatura autárquica, após a morte prematura do candidato inicial Paulo Silva, ocorrida no final de maio.

“Um mês após a inesperada perda de Paulo Silva, o PSD reentra nesta campanha com humildade, determinação e sentido de missão — pronto para ouvir, sentir os problemas da população e apresentar uma alternativa clara com uma equipa pronta a governar”, salientou hoje a Comissão Política Concelhia, em comunicado.

