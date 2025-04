Autárquicas: Candidato do PS a Miranda do Corvo promete rigor e proximidade

O cabeça de lista do PS à Câmara de Miranda do Corvo nas próximas eleições autárquicas, José Mário Gama, promete uma gestão rigorosa, transparência na utilização de dinheiros públicos e proximidade aos munícipes, caso seja eleito.

Em declarações à agência Lusa, o candidato socialista, de 60 anos – que é líder da bancada do PS na Assembleia Municipal e foi mandatário financeiro na primeira campanha eleitoral do atual presidente, Miguel Baptista – disse partilhar os ideais do partido desde jovem e possuir “uma vida partidária muito intensa, feita com amor à terra” desde há cerca de 20 anos, naquele município interior do distrito de Coimbra, onde nasceu e reside.

Coordenador da Gestão de Dádiva de Sangue do Serviço de Imuno-Hemoterapia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e presidente da Associação de Dadores de Sangue de Coimbra, José Mário Gama assumiu a vontade de “unir os mirandenses e trabalhar o concelho de forma sustentada”.

“Quero fazê-lo com o rigor que pauta a minha vida, com transparência na governação dos dinheiros públicos, mas, acima de tudo, muito próximo dos cidadãos para resolver os problemas práticos do dia-a-dia”, observou, condição inerente à sua formação base em serviço social.

“Sou gestor da dádiva de sangue há 20 anos, trabalho com a proximidade, para salvar vidas, para criar pontes, para sensibilizar a comunidade para o bem público. Temos de estar articulados para, em momentos de necessidade, nos apoiarmos uns aos outros. É o meu lema de vida e vou tentar pô-lo em prática neste desafio de estar à frente de um concelho, que é enorme”, argumentou o candidato do PS.

Votado por unanimidade pela concelhia de Miranda do Corvo, José Mário Gama irá defrontar nas próximas eleições autárquicas o atual vereador Paulo Silva, do PSD, que repete este ano a sua candidatura à Câmara, depois de em 2021 ter falhado a vitória por 305 votos.

Nas últimas eleições, o PS reelegeu Miguel Baptista para um terceiro e último mandato, com 45,41% (2.983 votos e quatro eleitos), contra 40,77% da lista de coligação PSD/PPM (2.678 votos e três mandatos no executivo municipal).