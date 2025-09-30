O candidato do partido Nova Direita à Câmara Municipal de Coimbra, Tiago Martins, defendeu hoje a importância de se criar uma rede cultural no concelho, que promova eventos identitários da cidade, mas também das freguesias.

“Sabemos que há sítios em Coimbra que acolhem certos grupos, certos espetáculos, nomeadamente o Teatro Académico de Gil Vicente e o Convento São Francisco, mas também sabemos que é importante valorizarmos quem faz os espetáculos, quem promove a cultura em Coimbra”, referiu.

