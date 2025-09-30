diario as beiras
Coimbra

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra

30 de setembro às 17 h39
0 comentário(s)
DR

O candidato do partido Nova Direita à Câmara Municipal de Coimbra, Tiago Martins, defendeu hoje a importância de se criar uma rede cultural no concelho, que promova eventos identitários da cidade, mas também das freguesias.

“Sabemos que há sítios em Coimbra que acolhem certos grupos, certos espetáculos, nomeadamente o Teatro Académico de Gil Vicente e o Convento São Francisco, mas também sabemos que é importante valorizarmos quem faz os espetáculos, quem promove a cultura em Coimbra”, referiu.

Autoria de:

Agência Lusa

