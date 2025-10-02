diario as beiras
Coimbra

Autárquicas: Candidato da CDU quer equipamentos desportivos acessíveis e mais corredores verdes em Coimbra

02 de outubro às 17 h52
O candidato da CDU (coligação PCP/PEV) à Câmara de Coimbra defendeu hoje a necessidade de haver mais equipamentos desportivos acessíveis a todos e mais corredores verdes, que contribuam para uma melhor saúde física e mental da população.

“Para haver saúde numa cidade, num concelho, é preciso haver prática desportiva, portanto, equipamentos desportivos acessíveis a todos. É preciso haver melhores condições ambientais e isso relaciona-se, mais uma vez, estas questões estão sempre inter-relacionadas, com a mobilidade”, destacou Francisco Queirós.

Agência Lusa

