Autárquicas: Arqueólogo Miguel Pessoa é o candidato da CDU à Câmara de Condeixa-a-Nova

O arqueólogo Miguel Pessoa é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à presidência da Câmara de Condeixa-a-Nova e promete apostar na expansão da zona industrial e na criação de uma rede pública de creches, lares e centros de dia.

“É preciso fazer mais pelo desenvolvimento industrial e apostar na expansão da zona industrial e melhorar os seus acessos. A questão da mobilidade é muito importante”, evidenciou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato de 72 anos, que já foi diretor do Museu Nacional de Conímbriga e coordenador do Museu da Villa Romana do Rabaçal, explicou que tem também como pretensão fomentar a criação de uma rede pública de creches, lares e centros de dia.

“No nosso horizonte está a criação de condições para instalar em Condeixa-a-Nova um novo polo da Universidade [de Coimbra] e outro do Conservatório de Música de Coimbra, bem como uma Escola de Arqueologia, Conservação e Restauro”, acrescentou.

À Lusa, disse ainda que quer continuar a apoiar o movimento que pretende elevar a cidade romana de Conímbriga a Património Mundial da Unesco.

“Pretendemos também colaborar no projeto de ampliação do Museu Nacional”, indicou.

O PS, que lidera a autarquia de Condeixa-a-Nova desde as primeiras eleições democráticas (1976), escolheu o presidente da Assembleia Municipal, António Figueiredo, para candidato à autarquia, que é liderada por Nuno Moita, que cumpre o último mandato consecutivo permitido por lei.

Já os sociais-democratas anunciaram que o seu candidato será o professor Avelino Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, enquanto o Chega escolheu a enfermeira Cláudia Fonseca e o Bloco de Esquerda a técnica superior da Segurança Social Paula Avelar.

Na ‘corrida’ autárquica está também a antiga líder da concelhia do PS Liliana Pimentel, que renunciou ao cargo e se desfiliou do partido em abril, concorrendo pelo recém-criado movimento independente Condeixa Novos Caminhos.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS elegeu quatro vereadores e o PSD três.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.