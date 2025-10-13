A antiga ministra Ana Abrunhosa venceu domingo as eleições para a Câmara de Coimbra, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), destronando José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt).

Apesar do resultado não estar fechado às 23:20 e de ainda não saber se dispõe de maioria absoluta, a economista falou aos apoiantes para confirmar a vitória e garantir que Coimbra “vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas”.

A nova presidente da autarquia apontou a habitação como grande aposta da coligação e prometeu combater as “terríveis” assimetrias de Coimbra, colocando a criação de creches, a saúde nas freguesias e a descentralização de serviços também como prioridades.

Discursando para os muitos apoiantes que se juntaram na Rua Visconde da Luz, na Baixa de Coimbra, em frente à sede de campanha, Ana Abrunhosa disse que o seu mandato vai ser marcado pela proximidade e pelo estabelecimento de pontes para resolver os problemas.

“Temos de ser muito próximos”, sublinhou a antiga ministra socialista da Coesão Territorial, que não se mostrou surpreendida pela vitória alcançada que colocou fim a apenas quatro anos de governação de José Manuel Silva.

“A vitória não me surpreendeu porque a rua falava connosco”, enfatizou.

Salientando que a vitória “é uma grande responsabilidade”, a nova presidente da autarquia quer uma Câmara “de portas abertas para resolver os problemas das pessoas”.

Na sua intervenção, Ana Abrunhosa frisou que o seu programa eleitoral foi elaborado a “ouvir Coimbra” e que a vitória é o resultado de “muitos meses de trabalho”.