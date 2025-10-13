diario as beiras
2025 autárquicasCoimbra

Autárquicas: Antiga ministra Ana Abrunhosa vence em Coimbra pela coligação Avançar Coimbra

13 de outubro às 00 h17
0 comentário(s)
Arquivo/Foto de Ana Catarina Ferreira

A antiga ministra Ana Abrunhosa venceu domingo as eleições para a Câmara de Coimbra, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), destronando José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt).

Apesar do resultado não estar fechado às 23:20 e de ainda não saber se dispõe de maioria absoluta, a economista falou aos apoiantes para confirmar a vitória e garantir que Coimbra “vai mudar de vida e ter mais ambição e mais coragem nas decisões políticas”.

A nova presidente da autarquia apontou a habitação como grande aposta da coligação e prometeu combater as “terríveis” assimetrias de Coimbra, colocando a criação de creches, a saúde nas freguesias e a descentralização de serviços também como prioridades.

Discursando para os muitos apoiantes que se juntaram na Rua Visconde da Luz, na Baixa de Coimbra, em frente à sede de campanha, Ana Abrunhosa disse que o seu mandato vai ser marcado pela proximidade e pelo estabelecimento de pontes para resolver os problemas.

“Temos de ser muito próximos”, sublinhou a antiga ministra socialista da Coesão Territorial, que não se mostrou surpreendida pela vitória alcançada que colocou fim a apenas quatro anos de governação de José Manuel Silva.

“A vitória não me surpreendeu porque a rua falava connosco”, enfatizou.

Salientando que a vitória “é uma grande responsabilidade”, a nova presidente da autarquia quer uma Câmara “de portas abertas para resolver os problemas das pessoas”.

Na sua intervenção, Ana Abrunhosa frisou que o seu programa eleitoral foi elaborado a “ouvir Coimbra” e que a vitória é o resultado de “muitos meses de trabalho”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de outubro

Coimbra: Ana Abrunhosa vence presidência da câmara com 42,17%
13 de outubro

Autárquicas: José Manuel Silva assume derrota e diz que deixou Coimbra em desenvolvimento
13 de outubro

Miranda do Corvo: José Miguel (PSD) eleito novo presidente da câmara municipal
13 de outubro

Autárquicas: Presidente eleita por movimento em Condeixa-a-Nova fala em “terramoto cívico”

2025 autárquicas

2025 autárquicasCoimbra
13 de outubro às 00h54

Coimbra: Ana Abrunhosa vence presidência da câmara com 42,17%

0 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
13 de outubro às 00h35

Autárquicas: José Manuel Silva assume derrota e diz que deixou Coimbra em desenvolvimento

0 comentário(s)
2025 autárquicasMiranda do Corvo
13 de outubro às 00h32

Miranda do Corvo: José Miguel (PSD) eleito novo presidente da câmara municipal

0 comentário(s)

Coimbra

2025 autárquicasCoimbra
13 de outubro às 00h54

Coimbra: Ana Abrunhosa vence presidência da câmara com 42,17%

0 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
13 de outubro às 00h35

Autárquicas: José Manuel Silva assume derrota e diz que deixou Coimbra em desenvolvimento

0 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
13 de outubro às 00h17

Autárquicas: Antiga ministra Ana Abrunhosa vence em Coimbra pela coligação Avançar Coimbra

0 comentário(s)