Miranda do Corvo

Autarquia de Miranda do Corvo vai pavimentar acesso a Templo Ecuménico

19 de novembro às 18 h00
Município de Miranda do Corvo

A Câmara Municipal de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, consignou a pavimentação da estrada de acesso ao Templo Ecuménico Universalista, inaugurado há mais de nove anos pela Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP).

“A obra visa garantir melhores condições de acesso, promovendo a valorização desta importante infraestrutura turística, cultural e espiritual, única no país”, referiu o município, em comunicado.

O Templo Ecuménico Universalista foi inaugurado em 11 de setembro de 2016, com “o principal objetivo de homenagear todas as vítimas do fundamentalismo religioso ao longo dos séculos, para além de promover a divulgação de valores como a tolerância e o respeito pela diferença, fomentando o diálogo inter-religioso”.

Autoria de:

Agência Lusa

