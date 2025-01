Autarcas da Região de Coimbra preocupados com eventual fecho de balcões da CGD

Vários autarcas expressaram, na reunião do Conselho Intermunicipal da CIM Região de Coimbra, a sua “profunda preocupação” com a eventual redução de serviços e a possibilidade de fecho de balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no território.

Segundo os autarcas, “estas ações por parte da CGD representam mais um passo no enfraquecimento dos serviços essenciais, sobretudo nas zonas de baixa densidade já marcadas pela escassez de infraestruturas e serviços públicos”, afirmou hoje a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

Os edis alertaram também para o impacto social e económico destas medidas, que afetam diretamente os próprios colaboradores e a população local, composta em grande parte por idosos, sem literacia digital, e por pequenos negócios que dependem de acesso próximo aos serviços bancários.

Aditam ainda que a CGD possui uma função inigualável de coesão territorial que não poder ser diminuída ou substituída.

“Esta situação, feita à revelia dos autarcas e dos próprios colaboradores, leva a um conjunto de constrangimentos que não nos agrada”, sublinhou o presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Ao defender que “nenhum território merece ter os serviços públicos reduzidos ou fechados”, o também presidente da Câmara de Montemor-o-Velho acrescentou que “a CGD, como banco público, não pode trocar 100% do contacto pessoal pelo digital, uma vez que grande parte das pessoas que se deslocam às agências possuem um perfil que necessita de ajuda para a gestão dos seus ativos”.

A CIM Região de Coimbra já solicitou esclarecimentos à administração da CGD e solicitou uma reunião, com caráter de urgência, ao ministro das Finanças.

Integram a CIM Região de Coimbra, os concelhos de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).