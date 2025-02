Autarca de Gouveia é candidato à presidência do Turismo do Centro

Luís Tadeu, presidente da Câmara Municipal de Gouveia, é candidato à presidência da comissão executiva da Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal.

A candidatura foi anunciada hoje e confirmada à agência Lusa pelo autarca social-democrata do distrito da Guarda e também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região das Beiras e Serra da Estrela.

“Vou avançar porque vários colegas me incentivaram e me disseram que eu seria a pessoa capaz para assumir este cargo. Face aos apoios que me foram manifestados, decidi avançar este fim de semana e estou hoje a formalizar a minha candidatura”, disse Luís Tadeu à agência Lusa.

O autarca gouveense vai ter como adversário outro autarca do distrito da Guarda, o também social-democrata Rui Ventura, presidente do município de Pinhel, que ainda não formalizou a candidatura.

“Até podem aparecer mais candidatos, é normal, natural. Serão os associados com direito de voto que vão ter de escolher porque só estamos a candidatar-nos a um ato eleitoral, nada mais”, afirmou.

Luís Tadeu lembrou, de resto, que a Assembleia-Geral eletiva da Turismo Centro de Portugal está agendada para 27 de março e “só nessa altura os associados vão expressar a sua opinião e ficaremos a saber qual dos candidatos foi escolhido”.

O presidente da Câmara de Gouveia já não pode recandidatar-se à autarquia por ter atingido o limite de mandatos, tal como Rui Ventura em Pinhel.

Se for eleito na Entidade Regional, o gouveense propõe-se “reforçar e valorizar” o Centro de Portugal como “destino turístico de excelência”, numa região com “cem concelhos, vários núcleos de atratividade turística, uma dinâmica de incremento de captação de fluxos, mercados e investimentos”, lê-se numa nota da Câmara de Gouveia enviada à agência Lusa.

No mesmo documento, Luís Tadeu considera que o turismo é “uma das principais alavancas de desenvolvimento regional que deve ser reforçado com uma aliança estratégica entre os agentes turísticos, autarquias e a captação de mais investimento”.

“O Centro de Portugal possui as melhores condições para reforçar o turismo nacional. A região oferece diversificação e autenticidade. Em complementaridade com os destinos turísticos nacionais consolidados, o Centro de Portugal possui uma grande margem de crescimento que é necessário potenciar e fomentar”, sublinha.

O candidato assume-se ainda como “um construtor de pontes capaz de articular vontades, unir parceiros públicos e privados para investir, lançar novos projetos e fomentar operações de ‘incoming’ que reforcem a captação de fluxos turísticos e a abertura de novos mercados”.

“Apenas com diálogo, compromisso e uma visão estratégica partilhada será possível manter o rumo de crescimento turístico da região e fomentar o caminho para um turismo mais sustentável, com mais inovação numa era digital”, conclui Luís Tadeu.

Advogado de formação, é presidente da Câmara de Gouveia há 12 anos e presidente da Comunidade Intermunicipal da Região das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) há seis.

É também vice-presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM) e vogal do Conselho de Administração da APdSE, EIM S.A. – Águas Públicas da Serra da Estrela.