Aumento da procura na hotelaria

As unidades hoteleiras da Figueira da Foz estão a ter uma procura superior ao ano passado para as férias da Páscoa, tanto por parte de portugueses como de estrangeiros.

A taxa de ocupação, segundo as previsões baseadas na dinâmica das reservas, não ficará longe de atingir a capacidade máxima.

Segundo o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) para o setor do turismo, a taxa de ocupação para o período de 17 a 19 deste mês deverá aumentar 15%, em comparação com o ano passado.

