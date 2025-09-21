Uma turma do 3.º ano e outra do 4.º ano, ambas da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Castelo, em Buarcos, participaram numa “aula” sobre a história da vizinha torre de Redondos.

As crianças tiveram como “professores” técnicos superiores da Divisão do Património e Núcleos do Município da Figueira da Foz, da empresa de conservação e restauro ArqueoHoje (a quem foram adjudicada as obras de conservação) e do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra.

