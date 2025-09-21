diario as beiras
Figueira da Foz

“Aula” de história na torre de Redondos

20 de setembro às 10 h53
0 comentário(s)

Uma turma do 3.º ano e outra do 4.º ano, ambas da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Castelo, em Buarcos, participaram numa “aula” sobre a história da vizinha torre de Redondos.
As crianças tiveram como “professores” técnicos superiores da Divisão do Património e Núcleos do Município da Figueira da Foz, da empresa de conservação e restauro ArqueoHoje (a quem foram adjudicada as obras de conservação) e do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot.Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de setembro

Fogos em Castro Daire e Oliveira do Hospital dominados
20 de setembro

Opinião: Generalizações tóxicas e discurso eleitoralista
20 de setembro

Opinião: Somos natureza, mas agimos como se não fossemos
20 de setembro

Opinião: “Todos, todos, todos” e não apenas alguns

Figueira da Foz

Figueira da Foz
20 de setembro às 10h53

“Aula” de história na torre de Redondos

0 comentário(s)
Figueira da Foz
19 de setembro às 10h24

Centro de formação do IEFP já está em obras na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
18 de setembro às 11h01

Licenciatura do campus com 11 novos alunos

0 comentário(s)