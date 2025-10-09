diario as beiras
Augusto Gama, utente da ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Casa do Povo de Cerdeira e Moura da Serra, comemorou recentemente o seu centenário, assim como os 77 anos de casamento com a sua esposa, Celeste Castanheira, que conta já também com 99 anos de idade.
Para assinalar estas datas, o padre Albino Camati celebrou uma missa no lar, seguindo-se um almoço, no qual se reuniram familiares, amigos, utentes, funcionários e responsáveis da ERPI. Foram cantados os parabéns ao aniversariante, com votos de que, no próximo ano, sejam comemorados os seus 101 anos e os 100 da sua esposa.

