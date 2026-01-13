Cantanhede

Um idoso sofreu ferimentos considerados graves na sequência de um atropelamento rodoviário, em Cantanhede. Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “o acidente aconteceu na Estrada Nacional 234 e o alerta foi dado pelas 17H08”. Segundo o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, José Oliveira, a vítima é “um homem de 85 anos". | Pode ler a notícia na integra na edição de amanhã do Diário as Beiras