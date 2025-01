Atletismo: Ultramaratonista Rui Silva superou os limites na Rota Carmelita

O ultramaratonista Rui Silva, atleta da equipa Académica Triatlo, concluiu na última sexta-feira de dezembro, o desafio de percorrer a Rota Carmelita 12 vezes num único ano. Ao todo, correu 1.360 km, entre Coimbra e Fátima, com 24.720 metros de acumulado positivo.

Apaixonado pelo desporto e, em particular, pela corrida, Rui Silva, que é funcionário da ULS Coimbra, conseguiu equilibrar a rotina familiar e profissional com um dos maiores desafios da sua vida.

A ideia surgiu após uma peregrinação a Fátima. “Sempre gostei de desafios físicos, mas desta vez quis algo mais profundo. Foi uma forma de unir o meu amor pelo desporto à minha fé e de retribuir à comunidade”, afirma.

Rui planeou cada detalhe do desafio. As peregrinações tiveram sempre início à sexta-feira cerca das 21H00. Em cada uma, levou entre 16 a 18 horas a completar os 112 km. Cumpriu o percurso em autonomia total, contando apenas com o que levava e com cafés e pastelarias no percurso.

Além disso, contou com o apoio de alguns amigos que foram motivação e que também efetuaram algumas peregrinações ao seu lado.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS