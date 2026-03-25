Os trilhos da aldeia do Dianteiro e da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades (UFESPF), em Coimbra, serão “inundados” este domingo, não pelas forças das cheias, como aconteceu no mês passado, mas pela alegria dos mais de 700 participantes da edição deste ano dos Trilhos das Azenhas.

A edição deste ano é a mais participada de sempre, depois de esgotar as 700 inscrições disponíveis, o que deixa a organização, naturalmente, satisfeita.

Mais do que as sete centenas de atletas e caminheiros na sua união de freguesias, o presidente da UFESPF, Luís Correia, destaca ainda o envolvimento da comunidade na preparação do evento.

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