Atletismo: Alex Silva sagra-se campeão de Trail Curto na Benfeita

Depois de liderar o circuito durante grande parte da época, Alex Silva chegou à Benfeita no 3.º posto, a dois pontos do 1.º lugar, e um do 2.º, ocupados pelos seus colegas de equipa Paulo Neves e Tiago Duarte, respetivamente. Um lugar no pódio permitia-lhe, face à ausência dos seus colegas, chegar ao título.

Na geral do Trail Curto da Benfeita, de 21 km com 1.000 metros de desnível positivo (D+), que contava para o circuito de Trail Curto da ADAC e para o circuito de Sprint da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), Alex Silva foi 3.º, a 10:28 de Jamie Stephenson (Team Hour7), atleta britânico que reside atualmente em Coja – Arganil, e seis segundos de Nuno Tavares (AR Casaense/EA Coimbra), que foi o melhor dos atletas inscritos no circuito.

O 2.º lugar na última prova do circuito permitiu a Alex Silva a subida ao 1.º lugar e correspondente título distrital.

