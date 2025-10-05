Os quatro portugueses que participaram na Flotilha Global Sumud e estão detidos em Israel desde quinta-feira devem regressar ainda hoje a Portugal, adiantou à Lusa fonte oficial do Governo, que espera uma confirmação definitiva durante a tarde.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros organizou e tratou de todos os procedimentos para que os cidadãos nacionais que integraram a flotilha possam regressar a Portugal, se tudo correr bem, ainda hoje”, adiantou a mesma fonte.

Segundo o MNE, “a confirmação definitiva de que tudo correu como o previsto espera-se até meio da tarde de hoje”.