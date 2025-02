Associação Integrar lança em Coimbra Rede Nacional de Apartamentos Partilhados

A Associação Integrar vai promover o Encontro Nacional de Redes de Acolhimento que decorrerá no Auditório do Exploratório Ciência Viva da Universidade de Coimbra no próximo dia 17 de fevereiro, a partir das 10H00.

Esta iniciativa reunirá instituições de todo o país com respostas sociais na área do acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente Centros de Acolhimento e Apartamentos Partilhados.

Neste evento, será criada e formalizada, através da assinatura de protocolo de colaboração, a Rede Nacional de Apartamentos Partilhados que representa um passo essencial para a consolidação e melhoria da intervenção junto das pessoas acolhidas.

A Associação Integrar tem dois Protocolos de Cooperação com a Segurança Social, com capacidade para apoiar 13 Utentes/Clientes (3 vagas respeitantes ao Protocolo Apartamento + Integração e 10 vagas respeitantes ao Protocolo Apartamento Nova Âncora).

O Apartamento + Integração, encontra-se em funcionamento desde o dia 19 de junho de 2021, com capacidade para 3 Utentes/Clientes, situado na Rua Manuel Silva Gaio, em Coimbra, espaço arrendado pela Associação Integrar.