diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Associação empresarial de Coimbra pede medidas extraordinárias ao Governo

29 de janeiro de 2026 às 16 h11
0 comentário(s)
Arquivo

A Associação Empresarial da Região de Coimbra (NERC) pediu hoje ao Governo para que tome urgentemente medidas extraordinárias de apoio às empresas que registaram “danos relevantes nas suas instalações, equipamentos e atividade” devido à depressão Kristin.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a NERC mostrou-se muito preocupada com os danos provocados pela passagem da depressão e avisou que as empresas enfrentam agora “dificuldades acrescidas para retomar a normalidade, num contexto já exigente para a competitividade e sustentabilidade dos negócios”.

Neste âmbito, pediu ao Governo que adote medidas extraordinárias de apoio às empresas afetadas, “de forma a assegurar uma recuperação célere da atividade económica, preservar postos de trabalho e evitar o encerramento de unidades produtivas essenciais ao desenvolvimento regional”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

