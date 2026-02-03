A Associação de Futebol de Coimbra resolveu retomar as suas competições oficiais de futebol e de futsal, que se encontravam suspensas desde o dia 30 de janeiro, com a realização das partidas da jornada anterior.

“Os calendários de prova serão reformulados de imediato, recomeçando as competições no próximo fim de semana, com os encontros da jornada anterior, que não se realizaram por questões de segurança relacionadas com a depressão Kristin”, disse ainda”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS