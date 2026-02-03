diario as beiras
Desporto

Associação de Futebol de Coimbra retoma provas de futebol e futsal este fim de semana

03 de fevereiro de 2026 às 14 h39
DR

A Associação de Futebol de Coimbra resolveu retomar as suas competições oficiais de futebol e de futsal, que se encontravam suspensas desde o dia 30 de janeiro, com a realização das partidas da jornada anterior.

“Os calendários de prova serão reformulados de imediato, recomeçando as competições no próximo fim de semana, com os encontros da jornada anterior, que não se realizaram por questões de segurança relacionadas com a depressão Kristin”, disse ainda”.

Autoria de:

Agência Lusa

