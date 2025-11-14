diario as beiras
Coimbra

Associação Académica de Coimbra quer aumentar fundo de apoio a estudantes

14 de novembro às 18 h31
Arquivo

O Fundo de Ação Social António Luís Gomes, criado pela Associação Académica de Coimbra (AAC), apoiou no ano letivo transato 76 estudantes com 60 mil euros, de um total de quase 200 candidaturas, e quer continuar a crescer.

A iniciativa, que arrancou no ano letivo 2023/24, abriu hoje as candidaturas para o atual ano letivo, após uma sessão de apresentação no Centro Cultural Dom Dinis, no polo I da Universidade de Coimbra (UC).

O presidente da direção-geral da AAC, Carlos Magalhães, salientou que os pedidos de apoio têm aumentado, não só entre os estudantes nacionais, mas também dos provenientes da comunidade dos países de língua portuguesa e médio oriente.

Autoria de:

Agência Lusa

