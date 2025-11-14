O Fundo de Ação Social António Luís Gomes, criado pela Associação Académica de Coimbra (AAC), apoiou no ano letivo transato 76 estudantes com 60 mil euros, de um total de quase 200 candidaturas, e quer continuar a crescer.

A iniciativa, que arrancou no ano letivo 2023/24, abriu hoje as candidaturas para o atual ano letivo, após uma sessão de apresentação no Centro Cultural Dom Dinis, no polo I da Universidade de Coimbra (UC).

O presidente da direção-geral da AAC, Carlos Magalhães, salientou que os pedidos de apoio têm aumentado, não só entre os estudantes nacionais, mas também dos provenientes da comunidade dos países de língua portuguesa e médio oriente.

