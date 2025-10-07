O restaurante O Cantinho dos Reis, em Coimbra, foi assaltado na madrugada do passado domingo.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o proprietário José Reis considera a situação “muito estranha”, mostrando os panos que, estrategicamente, foram colocados para tapar as câmaras do sistema de videovigilância e impedir a captação de imagens.

“Não sabemos por onde entraram ou saíram. É esquisito”, admitiu, explicando que o assalto resultou na subtração de uma “máquina registadora e várias garrafas” de bebidas alcoólicas.

