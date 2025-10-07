diario as beiras
Coimbra

Assalto ao Cantinho dos Reis provoca prejuízos de cerca de cinco mil euros

07 de outubro às 10 h35
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

O restaurante O Cantinho dos Reis, em Coimbra, foi assaltado na madrugada do passado domingo.
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o proprietário José Reis considera a situação “muito estranha”, mostrando os panos que, estrategicamente, foram colocados para tapar as câmaras do sistema de videovigilância e impedir a captação de imagens.
“Não sabemos por onde entraram ou saíram. É esquisito”, admitiu, explicando que o assalto resultou na subtração de uma “máquina registadora e várias garrafas” de bebidas alcoólicas.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de outubro

Opinião: Coimbra - três bloqueios em tempo de autárquicas
07 de outubro

Academias de Coimbra e Macau criam laboratório conjunto para o envelhecimento
07 de outubro

Basquetebol: Sampaense e Ginásio entram a vencer
07 de outubro

Assalto ao Cantinho dos Reis provoca prejuízos de cerca de cinco mil euros

Coimbra

Coimbra
07 de outubro às 12h05

Academias de Coimbra e Macau criam laboratório conjunto para o envelhecimento

0 comentário(s)
Coimbra
07 de outubro às 10h35

Assalto ao Cantinho dos Reis provoca prejuízos de cerca de cinco mil euros

0 comentário(s)
Coimbra
07 de outubro às 10h30

Duas crianças com baixa visão continuam sem transporte especial

0 comentário(s)