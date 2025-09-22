diario as beiras
Ascendum aposta na venda de camiões Volvo em Souselas

22 de setembro às 16 h40
DR

Com uma localização estratégica junto ao IP3 (Coimbra–Viseu), nas imediações da A1 e IC2, estas futuras instalações, no Parque Industrial de Souselas, em Coimbra, “reforçam a presença da Ascendum na região Centro, servindo com maior proximidade os clientes dos distritos de Coimbra, Viseu e Aveiro, assim como clientes Volvo em todo o território nacional”, destaca a empresa em comunicado.

O projeto contempla a construção de um edifício moderno com 2.212 m² de área coberta, inserido num terreno com 9.100 m².

Esta nova infraestrutura irá contar com 12 baias de trabalho para operações oficinais, zona de manutenção, área de testes dinâmicos, estação de lavagem de pesados, armazém de peças, loja de atendimento ao cliente e uma equipa comercial especializada na venda de camiões Volvo.

redação as beiras

