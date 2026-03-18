A ASAE fez 39 ações de fiscalização junto de revendedores de combustíveis e detetou “variadíssimas irregularidades”, mas em nenhum caso especulação, disse hoje o ministro da Economia.

“O Governo tomou uma iniciativa muito simples de pedir à ASAE que concentrasse a sua atuação ou tivesse atenção particular a eventuais movimentos especulativos em torno dos combustíveis”, recordou Manuel Castro Almeida, numa audição no parlamento.

As informações referentes à passada sexta-feira indicavam que a “ASAE fez 39 ações de fiscalização junto de revendedores de combustíveis e detetou variadíssimas irregularidades, mas em nenhum caso especulação”, adiantou o ministro.

O ministro concluiu assim que “não está a haver especulação, de acordo com ASAE, mas continuarão no terreno a fazer essa avaliação”.

Castro Almeida assegurou também que o Governo “está atento, vigilante para poder tomar as medidas que sejam necessárias”, apontando que a situação é diferente face à vivida após a invasão da Ucrânia, nomeadamente no que diz respeito ao preço do gás.

No caso do petróleo, o ministro destacou ainda um estudo do impacto da subida do preço do Brent na economia, que concluiu que “20% de aumento no preço do Brent significam uma diminuição de 0,1 no PIB, mais 0,3 pontos percentuais na inflação e menos 0,2% do PIB na balança comercial”.

Desta forma, se o preço aumentar 10%, irá traduzir-se num aumento de 0,3% no IPC, e é “em função destes dados que o Governo vai ajustando o ‘timing’ adequado para determinadas medidas”.

“Enquanto não houver alterações estruturais na economia não se justificam medidas adicionais, mas passarão a justificar-se com alterações estruturais na economia”, concluiu.

Em 13 de março, o Governo aprovou novas descidas extraordinárias das taxas do ISP aplicáveis no continente, que deverão representar uma “poupança real” de 1,8 cêntimos por litro de gasóleo e 3,3 cêntimos por litro de gasolina.

Os preços dos combustíveis em Portugal subiram esta semana, com o gasóleo simples a aumentar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina 95 a subir 10,3 cêntimos, segundo a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec).

Este aumento acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.