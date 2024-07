ASAE apreende aguardente vínica velha e vinho no valor de mais de 17.500 euros na zona Centro

Uma operação de fiscalização direcionada à verificação dos requisitos de produção e comercialização de produtos vitivinícolas, na zona centro do país, levou à apreensão de aguardente vínica velha e vinho no valor superior a 17.500 euros, revelou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

De acordo com a ASAE, com a operação da sua Unidade Regional do Centro, foram apreendidas, numa unidade industrial, 413 garrafas de aguardente vínica velha, prontas para serem introduzidas no mercado para consumo, “por falta de verificação técnica”; bem como 2.025 garrafas pirogravadas e seis bobines de rótulos “por não ter sido comunicado ao Instituto da Vinha e do Vinho a sua introdução no mercado nacional”.

Foram ainda apreendidos, num estabelecimento retalhista, 240 litros de vinho por irregularidades na rotulagem, “nomeadamente por falta de registo da marca, falta de menções obrigatórias na rotulagem e falta de entrega no Instituto da Vinha e do Vinho de um exemplar dos rótulos previamente à sua utilização no mercado nacional”.