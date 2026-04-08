As Alterações climáticas e a nossa saúde

Sua excelência o senhor Presidente da República iniciou esta semana uma visita aos locais mais atingidos pelo comboio de tempestades de há dois meses.

Tem sido colocado o foco nos prejuízos materiais que muito afetaram as populações, mas que se vão resolvendo à medida que os apoios vão chegando quer do Estado quer das Companhias de Seguros.

As alterações climáticas que têm afetada a natureza e o clima tem também elas uma repercussão na saúde das pessoas, muitas vezes de forma retardada no tempo.

Os efeitos diretos prendem-se com o aumento das temperaturas e fenómenos extremos como tempestades e inundações e vagas de frio no Inverno ou ondas de calor e incêndios no Verão.

Tem também que se ter em consideração outros efeitos como a poluição do ar, novos tipos de infeções, alteração da qualidade dos alimentos e das águas e todos os efeitos a nível da saúde mental que estes acontecimentos provocam.

Há que ter especial atenção aos idosos e às crianças, mas também às mulheres grávidas e às comunidades mais desfavorecidas, por estarem mais expostas a estes fenómenos.

São estes os grupos populacionais que mais sofrem com as alterações climáticas.

Os efeitos físicos são de uma forma geral aqueles que são mais visíveis e que atraem de imediato a atenção das pessoas e dos serviços de Saúde, no entanto temos de ter em consideração as alterações muitas vezes retardadas da saúde mental pois que muitas vezes se vêm a manifestar estados de depressão, de ansiedade e fobias.

De todos os efeitos psicológicos o mais comum é, no entanto, o stress relacionado com o medo destes fenómenos e da perda de bens ou rendimentos e às vezes mesmo as alterações as condições de vida.

Devemos, portanto, ter especial atenção quer às alterações extremas das épocas de calor quer das épocas frias.

As tempestades e as ondas de calor merecem especial atenção para isso devemos estar sempre atentos aos alertas dos serviços de meteorologia e também ter em atenção os níveis de poluição do ar.

Devemos adaptar as nossas roupas e a nossa atividade física às temperaturas do dia a dia, para melhor preservar a nossa saúde física.