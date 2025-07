Arzila em festa com os 100 anos da alegre Maria Duarte

Nasceu Maria Correia Campos Carvalho, há 100 anos, mas é como Maria Duarte que todos a conhecem em Arzila.

Ontem foi dia de festa, na companhia de família, amigos e vizinhos, para soprar as velas com toda a pompa e circunstância. Uma surpresa preparada pela filha Conceição Carramanho, que, no último domingo, foi ao altar da missa convidar toda a população de Arzila a comparecer às comemorações.

Os utentes do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ribeira de Frades é que tiveram um dia menos alegre, por certo. “Eles até estranham quando eu não vou”, conta, ao DIÁRIO AS BEIRAS. Pudera, Maria Duarte é conhecida por “passar os dias a cantar, a bater palmas e a rir”, conta a filha, Conceição.

Sem segredos para uma vida tão longa, atribui “culpas” a Deus. “Quem mais havia de ser?”, interroga.

