Árvore de Natal comunitária vai decorar centro histórico de Góis

A construção de uma árvore de Natal pela comunidade, com “quadrados solidários”, de croché e tricô, com mais de sete metros de altura e 2,80 metros de diâmetro (de base), é a principal iniciativa integrada no “Retratos de Natal 2024”, em Góis, certame que começa já amanhã (30 de novembro), prolongando-se até ao próximo dia 6 de janeiro.

Congratulando-se por conseguirem criar “a maior árvore de Natal da Região Centro, se calhar, a maior do país e, quiçá, a única iniciativa desta natureza e envergadura”, Rui Sampaio, presidente do município, anunciou que, num período de dois meses, contaram “com a participação de 222 pessoas, tendo sido angariados 1277 quadrados, 46 estrelas, 73 bolas e 164 pompons”.

A iluminação vai ser feita já amanhã, pelas 18H30.

O edil salientou ainda que “apesar de a iniciativa ser da Câmara Municipal, este é um trabalho de todos e para todos”.

