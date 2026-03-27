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Lousã

Arruada da educação mobilizou mais de 2 600 participantes na Lousã

27 de março de 2026 às 08 h30
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Alunos exibiram mensagens de sensibilização para o meio ambiente | Fotografia: DR

A defesa da floresta e a preservação da Serra foram os grandes motivos que levaram a Câmara Municipal da Lousã a organizarem uma arruada educativa pelo concelho, onde participaram cerca de 2.325 alunos, 215 professores e 106 assistentes operacionais.
“Arruada em Contramedo: Entre cinzas e cores… A serra que nos une!” foi a iniciativa realizada em parceria com o Agrupamento de Escolas da Lousã e a STATUS – Ensino Secundário, naquele que foi um “momento de grande participação coletiva e forte envolvimento da comunidade educativa”.
“A iniciativa incluiu a plantação de árvores adaptadas ao contexto urbano e alguns arbustos autóctones, junto à escola STATUS – Ensino Secundário”, adiantou a autarquia ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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