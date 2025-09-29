O município de Arganil aprovou, na última reunião camarária, o projeto de execução da empreitada de reabilitação e requalificação do Teatro Alves Coelho, num investimento superior a 5 milhões de euros.

Para garantir fundos para esta obra, apresentou, no dia seguinte, uma candidatura ao Programa Operacional Regional Centro 2030, no âmbito da Valorização do Património Cultural, para financiamento do valor global da intervenção.

Informando que “a decisão sobre esta candidatura deverá ser conhecida no prazo de 60 dias”, a Câmara de Arganil está expetante de que a mesma “seja aprovada, permitindo dar início, o quanto antes, a esta obra prioritária para o futuro de Arganil”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS