Catorze utentes da APPACDM – Unidade Funcional de Arganil vão participar no Valoriz’Arte, um projeto de inclusão artística, cultural e social.

Promovido pelo município de Arganil, em parceria com a APPACDM e o CEARTE, o projeto visa “a inclusão social ativa e a igualdade de oportunidades”, potenciando “a participação ativa dos utentes do CACI – Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão na cultura da comunidade”, para além de permitir a “valorização da arte tradicional da tecelagem”.

Projeto vai decorre em várias fases

Para o efeito, os participantes no projeto, que representa um investimento de cerca de 35 mil euros, sendo financiado pela medida Inclusão para a Cultura do Centro 2030, vão frequentar um programa de aprendizagem focado na criação de tapetes e mantas de retalhos, cuja formação prática vai decorrer de janeiro a maio de 2026 (através de unidades de curta duração), na APPACDM, em Arganil.

Após essa formação, ministrada por duas monitoras do CEARTE, em junho, vai realizar-se um seminário de encerramento, na antiga Cerâmica Arganilense, e, um mês depois, os trabalhos efetuados serão expostos, assim como divulgados os seus protagonistas, no Núcleo de Etnografia de Arganil.

