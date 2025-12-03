diario as beiras
Arganil

Arganil: Projeto de inclusão artística arranca na APPACDM

03 de dezembro de 2025 às 10 h09
DR

Catorze utentes da APPACDM – Unidade Funcional de Arganil vão participar no Valoriz’Arte, um projeto de inclusão artística, cultural e social.

Promovido pelo município de Arganil, em parceria com a APPACDM e o CEARTE, o projeto visa “a inclusão social ativa e a igualdade de oportunidades”, potenciando “a participação ativa dos utentes do CACI – Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão na cultura da comunidade”, para além de permitir a “valorização da arte tradicional da tecelagem”.

Projeto vai decorre em várias fases

Para o efeito, os participantes no projeto, que representa um investimento de cerca de 35 mil euros, sendo financiado pela medida Inclusão para a Cultura do Centro 2030, vão frequentar um programa de aprendizagem focado na criação de tapetes e mantas de retalhos, cuja formação prática vai decorrer de janeiro a maio de 2026 (através de unidades de curta duração), na APPACDM, em Arganil.

Após essa formação, ministrada por duas monitoras do CEARTE, em junho, vai realizar-se um seminário de encerramento, na antiga Cerâmica Arganilense, e, um mês depois, os trabalhos efetuados serão expostos, assim como divulgados os seus protagonistas, no Núcleo de Etnografia de Arganil.

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

0 comentário(s)