Arganil: Gestão integrada da paisagem para gerar mais produção e resiliência ao fogo

Três contratos de financiamento das Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), destinadas a tornar o concelho de Arganil mais resiliente e sustentável, foram assinados por Luís Paulo Costa, presidente da Câmara de Arganil, em Vila de Rei.

A FSA – Floresta da Serra do Açor, associação que reúne 10 comunidades locais proprietárias de terrenos baldios do concelho e é presidida pelo presidente da Câmara de Arganil, vai implementar as OIGP nas três Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) do município, abrangendo um total de 3.004 hectares.

Três Áreas Integradas de Gestão da Paisagem

A AIGP Carriça, com 474 hectares, abrange terrenos baldios e privados das freguesias de Folques, Benfeita e União de Freguesias de Côja e Barril de Alva. A AIGP Ribeira de Parrozelos-Vale Grande estende-se por 1.066 hectares e inclui terrenos baldios e privados da União de Freguesias de Cepos e Teixeira, na envolvência das povoações de Teixeira, Porto Castanheiro, Relvas e Ribeiro. Já a AIGP Cepos e Casal Novo, com 1.464 hectares, situa-se também na União de Freguesias de Cepos e Teixeira.

