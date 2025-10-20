O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Arganil entregou, os diplomas a 237 adultos certificados no âmbito dos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), no ano letivo 2024/2025.

Dos alunos certificados, 122 foram em Português Língua de Acolhimento (níveis A1 + A2 + B1 + B2), tendo 36 obtido a certificação de competências escolares no nível básico (B1 – 4.º ano; B2 – 6.º ano e B3 – 9.º ano) e 79 no nível secundário (EFA, RVCC Escolar e RVCC Profissional – Técnico/a de Ação Educativa).

Na cerimónia, Fátima Teixeira, coordenadora do Centro Qualifica, referiu que, “para os diplomados, este momento representa mais do que a entrega de um diploma, é a celebração de um caminho de esforço, de superação e de esperança” e sublinhou que cada aluno “demonstrou que nunca é tarde para aprender e que o conhecimento é, de facto, uma das formas mais bonitas de transformar a vida”.

