diario as beiras
Lousã

ARCIL apela à comunidade após incêndio na serração

03 de outubro às 10 h33
A ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã confirmou ontem que o incêndio ocorrido, no passado sábado, “causou danos materiais muito significativos nas instalações da unidade ARCIL Madeiras”.
O incêndio veio “agravar, de forma significativa, a já desafiante situação económica da ARCIL”. No entanto, “a direção da instituição mantém-se firme no seu compromisso com a missão de promover a inclusão, a dignidade e a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade”, sublinha o comunicado enviado pela IPSS da Lousã ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Autoria de:

Dora Loureiro

