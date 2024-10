Aprovada moção do PS para melhorar acessibilidade em Coimbra

A Assembleia Municipal de Coimbra aprovou hoje uma moção, apresentada pelo PS, para promover uma cidade mais inclusiva, que recomenda a realização de um diagnóstico sobre as condições de acessibilidade no concelho.

A moção foi aprovada com nove abstenções (de membros do movimento Somos Coimbra e de alguns deputados municipais do PSD), tendo várias propostas associadas a melhorar a acessibilidade na cidade.

Segundo o documento a que a agência Lusa teve acesso, o PS recomenda a realização de um diagnóstico sobre as condições de acessibilidade existentes nos espaços públicos, equipamentos e infraestruturas, assim como a elaboração de um Plano Municipal de Promoção das Acessibilidades e um Plano Municipal para a Inclusão, com metas e prazos definidos.

A moção sugere ainda a criação de um Conselho Municipal de Promoção das Acessibilidades e Inclusão e realização de campanhas de sensibilização, entre outras propostas.

A deputada municipal do Somos Coimbra Lúcia Ferraz recordou os vários investimentos que o executivo (que o movimento integra) tem realizado no âmbito de melhorar acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida em vários pontos da cidade e em diferentes infraestruturas.

Já o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou que a moção “é um hino à hipocrisia de quem nada fez” do que lá é elencado (o PS governou o município entre 2013 e 2021).

O autarca recordou ainda que foi o atual executivo que criou um gabinete para a igualdade e inclusão, onde são trabalhadas diversas matérias, incluindo a acessibilidade, estando o município a trabalhar “ativamente” nesse sentido.

A Assembleia Municipal de Coimbra aprovou ainda por unanimidade uma moção apresentada pela CDU de recomendação ao Governo para responder às reivindicações dos bombeiros sapadores.