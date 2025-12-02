diario as beiras
Coimbra

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

02 de dezembro de 2025 às 18 h03
0 comentário(s)
DR

O auditório da reitoria da Universidade de Coimbra (UC) vai acolher, na quarta-feira, a apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, do investigador aposentado Jorge Paiva.

A apresentação da obra – que combina literatura e botânica, oferecendo uma nova perspetiva sobre a riqueza natural e cultural da poesia portuguesa – está agendada para as 15:00 e será conduzida por Maria de Fátima Silva, da Faculdade de Letras da UC.

Licenciado em Biologia e doutorado em Recursos Naturais e Meio Ambiente, Jorge Paiva é investigador aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC. Ao longo da sua carreira, destacou-se em áreas como fitotaxonomia, palinologia, biodiversidade e ambiente, tendo recebido diversos prémios pela sua atividade científica e de defesa do meio ambiente.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de dezembro

Greve geral: Pureza diz que pressões da ministra não vão demover trabalhadores
02 de dezembro

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda
02 de dezembro

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra
02 de dezembro

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

Coimbra

Coimbra
02 de dezembro às 18h27

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h09

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
02 de dezembro às 18h03

Apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, de Jorge Paiva em Coimbra

0 comentário(s)