O auditório da reitoria da Universidade de Coimbra (UC) vai acolher, na quarta-feira, a apresentação do livro “As plantas na obra poética de Camões”, do investigador aposentado Jorge Paiva.

A apresentação da obra – que combina literatura e botânica, oferecendo uma nova perspetiva sobre a riqueza natural e cultural da poesia portuguesa – está agendada para as 15:00 e será conduzida por Maria de Fátima Silva, da Faculdade de Letras da UC.

Licenciado em Biologia e doutorado em Recursos Naturais e Meio Ambiente, Jorge Paiva é investigador aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC. Ao longo da sua carreira, destacou-se em áreas como fitotaxonomia, palinologia, biodiversidade e ambiente, tendo recebido diversos prémios pela sua atividade científica e de defesa do meio ambiente.