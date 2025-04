Apagão: PSP sem registo de incidentes

A PSP fez hoje um balanço “francamente positivo” do plano implementado do reforço do policiamento devido ao apagão que afetou o território continental na segunda-feira, não registando incidentes.

“A PSP não tem neste momento situações de preocupação ao nível da paz, ordem e tranquilidades públicas na sua área de responsabilidade territorial, não tendo registado quaisquer situações de alteração grave da ordem pública, ou ilícitos criminais de relevo durante este período de exceção”, adiantou esta força de segurança em comunicado.

A PSP esteve envolvida em ações de gestão de trânsito, dificultado pela sinalização luminosa fora de funcionamento, na facilitação do trânsito para doentes urgentes, na gestão de grandes fluxos de pessoas a postos de combustível e superfícies comerciais, na retirada de pessoas retidas em transportes públicos e reforço de policiamento em infraestruturas críticas como os aeroportos.

“Com o aproximar do período noturno, a PSP planeou, traçou e implementou um plano de reforço de patrulhamento noturno visando reforçar o sentimento de segurança da população, prevenir comportamentos ilícitos que eventualmente pudessem acontecer durante a falha do fornecimento de energia elétrica (designadamente crimes contra a propriedade) e, no sentido de garantir uma resposta rápida e eficaz a eventuais ocorrências de desordem pública”, acrescentou a PSP.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do “apagão”.

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje que o serviço está totalmente reposto e normalizado.