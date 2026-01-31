diario as beiras
Coimbra

APA reuniu com autarcas para avaliar situação do Mondego

31 de janeiro de 2026 às 10 h01
Pedro Filipe Ramos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) reuniu-se, ontem de manhã, com os presidentes dos municípios de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure, os mais afetados pela subida recente do caudal do rio Mondego.
Nas instalações de Coimbra do organismo responsável pela implantação das políticas do ambiente em Portugal – junto ao tabuleiro inferior do Açude-Ponte –, Pimenta Machado, (presidente da APA) conversou com os três autarcas sobre o sistema hidráulico do Mondego.

 

(ver texto completo na edição impressa ou digital do DIÁRIO AS BEIRAS)

Autoria de:

José Armando Torres

