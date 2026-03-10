diario as beiras
António José Seguro cumpre promessa e visita aldeia de Mourísia em Arganil

10 de março de 2026
O Presidente da República, António José Seguro, está, esta manhã, a realizar uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil. Naquele que é um dos primeiros atos como chefe de Estado, Seguro cumpre assim uma promessa feita durante a campanha eleitoral.

Recorde-se que a aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, foi uma das zonas bastante fustigadas pelos incêndios do ano passado, que afetaram a região Centro, tendo o fogo, com início na aldeia do Piódão, lavrado durante 12 dias e consumido a maior área ardida de sempre em Portugal, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

