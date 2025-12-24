O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, deixou ontem a tradicional mensagem de Natal para todos os mealhadenses dizendo que “neste Natal queremos que a Mealhada seja lugar de encontro, luz e serenidade”.

O autarca convida todos a viver o Natal no concelho, com particular destaque para a visita ao maior fluviário móvel da Europa.

Deixou ainda uma palavra de apreço aos mealhadenses “pela dedicação, pela forma como mantém viva a identidade do concelho e pela capacidade de acolher quem nos visita” e a todos os trabalhadores do município.