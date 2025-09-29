diario as beiras
Desporto

António Barbosa pede “consistência” para ganhar ao Atlético e continuar a crescer

27 de setembro às 17 h21
DR

O treinador da Académica, António Barbosa, disse ontem na antevisão ao jogo de domingo frente ao Atlético, que a equipa precisa de “consistência defensiva” para ganhar. A Briosa joga às 17H00, no Estádio Cidade de Coimbra, frente ao Atlético Clube de Portugal (Lisboa), a 6.ª jornada da série B da Liga 3.

“Eu acho que temos estado compactos, mas percebo que nas transições a equipa está um pouco mais partida e aí sim, temos procurado gastar a nossa energia. Temos que melhorar as referências da linha defensiva, a capacidade de encurtar espaço e a afinar os momentos de pressão. Esse tem sido o nosso foco defensivamente e o motor do nosso trabalho”, referiu António Barbosa.

Do histórico de confrontos entre as duas equipas na Liga 3 (6 jogos), a Académica venceu apenas um (fora), empatou três vezes e perdeu duas, ou seja desde que existe a Liga 3, a Académica nunca venceu o Atlético em casa.
Para quebrar este enguiço, António Barbosa contou com uma paragem de 15 dias, onde realizou alguns jogos treino com equipas de vários níveis de competição e onde aconteceram “alguns percalços”, dando a entender possíveis lesões, mas sem revelar o boletim clinico.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

