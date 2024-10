Antigo delegado do INATEL de Coimbra João Fernandes morreu aos 95 anos

O antigo delegado do INATEL de Coimbra João Fernandes, deputado do PS nas I e II legislaturas, morreu aos 95 anos, informou hoje a família.

Nascido em Coimbra, mas com raízes no concelho da Lousã pelo lado materno, João Fernandes estava doente há algum tempo e morreu ao início da noite de segunda-feira.

Desempenhou durante cinco anos a função de secretário coordenador da Federação de Coimbra do PS, entre 1981 e 1986, tendo em vários momentos ocupado temporariamente o lugar de deputado na Assembleia da República.

Durante décadas, trabalhou numa farmácia da Baixa de Coimbra, espaço que funcionava como ponto de encontro com os amigos próximos, com destaque para o escritor Miguel Torga, o advogado António Arnaut e o médico Fernando Valle, os dois últimos cofundadores do PS.

João Fernandes teve algumas investidas contra a ditadura de Salazar, designadamente em Elvas, onde, após a II Guerra Mundial, trabalhou também como ajudante de farmácia e conheceu a austríaca Gertrud Ondrejkovics, com quem casou, tendo nascido três filhas do matrimónio, uma delas a viver em Viena.

A sua filiação no PS ocorreu em 1974, através do seu amigo Fausto Correia, então um jovem jornalista em Coimbra.

Desempenhou sucessivos cargos partidários, autárquicos e sindicais, mas afastou-se depois da política ativa, “algo desconsolado” e sem “saudades nenhumas” da experiência, como chegou a afirmar em público.

Em Coimbra, durante cerca de 30 anos, enquanto responsável máximo da delegação regional da INATEL, hoje Fundação INATEL, João Fernandes empenhou-se no apoio da instituição aos grupos de folclore e teatro e às filarmónicas, bem como diferentes atividades editoriais e culturais, como é o caso da Feira Medieval, em Coimbra, e do Encontro de Tocadores de Concertina, na Lousã, entre outras.

Assumia que a experiência rural, no lugar dos Pegos, arredores da Lousã, onde na infância passava férias com os avós, pequenos agricultores, foi determinante para a sua identificação com o escritor transmontano Miguel Torga.

Em 2007, no catálogo de uma exposição com que o INATEL assinalou o centenário do nascimento do autor de “Os Bichos”, afirmou que Coimbra, onde ambos, João Fernandes e Miguel Torga, se tornaram amigos, “representa uma neutralidade vigilante, fazendo a osmose do espírito que parte com o corpo que fica. Do espírito que vai, ou deve ir, a todas as aventuras do mundo, e do corpo que tem raízes imutáveis no chão nativo”.