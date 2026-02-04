A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai solicitar a prorrogação dos prazos do Plano de Resiliência e Recuperação devido aos efeitos das tempestades em Portugal. O anúncio foi feito, no final da reunião, por Ana Abrunhosa, vice-presidente da ANMP e presidente da Câmara de Coimbra.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reuniu hoje, em Coimbra, para fazer um ponto de situação sobre a situação de mau tempo, que tem afetado o país nos últimos dias, com especial impacto na região Centro.