diario as beiras
CoimbraNacional

ANMP pede prorrogação dos prazos do PRR devido aos efeitos das tempestades em Portugal (com vídeo)

04 de fevereiro de 2026 às 14 h25
0 comentário(s)
DR
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) vai solicitar a prorrogação dos prazos do Plano de Resiliência e Recuperação devido aos efeitos das tempestades em Portugal. O anúncio foi feito, no final da reunião, por Ana Abrunhosa, vice-presidente da ANMP e presidente da Câmara de Coimbra.
A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reuniu hoje, em Coimbra, para fazer um ponto de situação sobre a situação de mau tempo, que tem afetado o país nos últimos dias, com especial impacto na região Centro.
Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de fevereiro

PSP registou em 2025 mais 25% de excessos de velocidade do que em 2024
04 de fevereiro

Mata do Bussaco com prejuízos de "muitos milhares"
04 de fevereiro

Marcelo Rebelo de Sousa está em Soure a reunir com autarcas e Proteção Civil (com vídeo)
04 de fevereiro

Proteção Civil regional funcionou, mas Proteção Civil nacional devia ter atuado mais cedo

Coimbra

CoimbraNacional
04 de fevereiro às 16h01

Proteção Civil regional funcionou, mas Proteção Civil nacional devia ter atuado mais cedo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
04 de fevereiro às 14h25

ANMP pede prorrogação dos prazos do PRR devido aos efeitos das tempestades em Portugal (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
04 de fevereiro às 14h19

Antecipado para as 15H00 pico de precipitação em Coimbra

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
04 de fevereiro às 17h16

PSP registou em 2025 mais 25% de excessos de velocidade do que em 2024

0 comentário(s)
CoimbraNacional
04 de fevereiro às 16h01

Proteção Civil regional funcionou, mas Proteção Civil nacional devia ter atuado mais cedo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
04 de fevereiro às 14h25

ANMP pede prorrogação dos prazos do PRR devido aos efeitos das tempestades em Portugal (com vídeo)

0 comentário(s)