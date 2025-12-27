O diagnóstico e tratamento de doenças do coração vai ser reforçado no Hospital Geral (Covões /Unidade Local de Saúde de Coimbra) com a substituição de um sistema de angiografia para o serviço de Hemodinâmica Hospitalar.

O contrato de aquisição – a que o DIÁRIO AS BEIRAS teve acesso – foi assinado no passado 16 de dezembro, por 1,35 milhões de euros (com financiamento PRR), e contemplando a instalação do equipamento pela Siemens Healthcare na respetiva Unidade de Hemodinâmica num prazo de quatro meses.

A angiografia é uma plataforma de exames cardíacos através de diagnóstico com raio-X, que injeta contraste para visualizar vasos sanguíneos em tempo real, essencial para identificar obstruções, como angina de peito ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com a administração liderada por Alexandre Lourenço, “este investimento integra-se no Plano Estratégico da ULS de Coimbra, que assume o reforço das valências do Hospital Geral”, designadamente “em áreas clínicas críticas e de elevada diferenciação”.

Substitui um equipamento “com mais de uma década de utilização, tecnologicamente ultrapassado e sujeito a paragens frequentes por avarias irreparáveis ou indisponibilidade de peças”, esclarece.

De acordo com a administração, o novo angiógrafo reforça a capacidade de resposta clínica, permitindo a realização de “procedimentos de elevada complexidade”, como cateterismos cardíacos, angioplastias coronárias, implantação de dispositivos de pacing e cardio desfibrilhadores, bem como intervenções vasculares percutâneas.

